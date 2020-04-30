29 апреля: выявлено 47 инфицированных в Токио и 38 на Хоккайдо, умерло 22 человека по всей Японии
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За 29 апреля по всей Японии выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом.
В Токио выявлено 47 инфицированных, с 27 апреля эта цифра держится на уровне ниже 50. Из 47 человек у 27 пути заражения неизвестны.
В столице Японии общее количество выявленных заражений составило 4106. За 29 апреля умерло 9 человек.
С другой стороны, на Хоккайдо началась вторая волна заражений, выявлено 38 новых инфицированных, из них 20 человек пациентов и персонала дома престарелых «Барато акасиа хайцу».
Это самое крупное на Хоккайдо учреждение по уходу за престарелыми, групповое заражение там охватило 35 человек.
В Центре рака в городе Саппоро Хоккайдо инфицированы врач 20-29 лет и пациентка 50-59 лет, всего заразилось 67 человек.
За 29 апреля инфекция выявлена у 44 человек в преф. Осака, 26 в преф. Канагава, 15 в преф. Сайтама, по всей стране всего 224 человека. Всего в Японии за день скончалось 22 инфицированных, из них по 3 человека в преф. Осака и Канагава, по 2 в преф. Исикава и Фукуока.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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