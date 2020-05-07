Четыре недели в режиме чрезвычайного положения: скончавшихся становится больше даже при снижении суточного числа заразившихся. В чём причина?

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Пятого мая минуло ровно четыре недели с момента объявления в Японии режима чрезвычайного положения, который сначала распространялся на семь префектур, включая столичную.

За этот период, с одной стороны, пошли на убыль суточные показатели числа заразившихся, но вместе с тем не прекращается рост числа летальных исходов.

Если в первую неделю с момента, когда в семи префектурах было объявлено чрезвычайное положение, суточное число заразившихся по всей стране превысило 700 человек (11 апреля), то впоследствии этот показатель демонстрирует тенденцию к снижению.

С другой стороны, суточное число летальных исходов понемногу увеличивается: если в течение третьей недели их было то немногим больше, то немногим меньше двадцати, то на четвертую неделю (2 мая) число скончавшихся увеличилось до максимального, составив 31 человека, и рост не прекращается.

По мнению совета экспертов, заседание которого состоялось 4 мая, отсутствие снижения числа скончавшихся объясняется тем, что «срок пребывания в больнице пациентов в тяжелом состоянии особенно долог, и явное сокращение числа скончавшихся еще только предстоит».

Совет экспертов считает, что несмотря на то, что число проводимых в стране анализов ПЦР очевидно ниже по сравнению с зарубежными показателями, благодаря активному использованию компьютерной томографии число неучтенных летальных исходов невелико – в пересчете на 100 тыс. населения оно удерживается на уровне менее одной десятой от американского или европейского.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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