В Японии в период самоизоляции начался бум домашней выпечки хлеба

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Во время коронавирусной изоляции в Японии начался новый бум – всё больше людей занялось выпечкой хлеба в домашних условиях.

С увеличением проводимого дома времени многие решают попробовать готовить еду, которая довольно долго готовится.

По данным онлайн-сервиса «Куккупаддо», публикующего кулинарные рецепты, с марта 2020 года стало увеличиваться количество поисковых запросов на рецепты домашнего хлеба, а в апреле, когда люди массово стали самоизолироваться, оно выросло по сравнению с февралём в 2,4 раза.

Мы сходили в магазины, которые специализируются на сырье для хлебопродуктов. Ида Ацуси, директор магазина «Тамагава Такасимая» компании «Томидзава сётэн», рассказывает: «Продажи идут очень хорошо, в два-три раза лучше, чем в прошлом году».

Сухие дрожжи – необходимый компонент при приготовлении хлеба. Обычно они лежат на полках, но с этим бумом они неожиданно исчезли. В магазине они обычно продаются по цене около 30 йен за упаковку, но на некоторых сайтах можно увидеть и 390 йен за пару.

Сухие дрожжи в больших количествах перепродавали через Интернет – иногда по цене в 2-8 раз выше магазинной. В Твиттере можно было видеть крик души женщины с однолетней дочерью: «У моей дочери аллергия на молочные продукты, и я готовлю хлеб дома. Я хочу, чтобы прекратили скупать и перепродавать дрожжи – я пеку не для развлечения!».

Для лечения аллергии на молоко доктор посоветовал каждый день давать некоторое количество хлеба, потому ей нужно печь хлеб дома. Она пишет о связанной с бумом хлебопечения перепродаже дрожжей: «Вы можете и не знать, что какие-то вещи поддерживают жизнь и здоровье других людей. Если перепродавали маски, то с этим боролись. Я надеюсь на то, что будут приняты серьёзные меры».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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