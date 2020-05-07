Средство от коронавируса? Встреча министра и нобелевского лауреата: надежды на противопаразитный препарат

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Министр по делам возрождения экономики Нисимура Ясутоси осмотрел исследовательский институт Университета Китасато, где идет реализация проекта по борьбе с коронавирусом нового типа.

Министр нанес визит в расположенный в токийском районе Минато Институт имени Омуры Сатоси Университета Китасато, где обменялся мнениями с заслуженным почетным профессором Омурой Сатоси, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года.

Исследовательский институт Университета Китасато начал проект поиска средств для лечения коронавируса среди препаратов, уже одобренных в стране и за ее пределами.

Между тем в мире продвигаются исследования, которые демонстрируют эффективность против коронавируса антипаразитного препарата под названием «Инвермектин», разработанного профессором Омурой.

«Премьер-министр Абэ говорит: "Похоже, Инвермектин тоже действует"», – отметил министр.

«(Судя по научным публикациям об Инвермектине), из тех, кому его не давали, скончались 8,5%, а при его приёме происходит снижение до 1,4%», – прокомментировал заслуженный почетный профессор.

(Опубликовано FNN Prime Online 5 мая 2020 г. Оригинал статьи здесь)

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