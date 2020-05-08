Игровые салоны патинко угрожают здоровью страны

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Администрация Токио выявила 24 игровых салонов патинко, которые работали невзирая на призывы к самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

В Токио провели расследование, выявившее салоны, объявившие об открытии с 7 мая, и потребовали придерживаться правил самоизоляции в 24 салонах, которые действительно вновь открылись.

Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила: «Нам хотелось бы заставить задуматься тех, кто посещает (эти салоны), о том, что их развлечение в конечном счёте может быть опасным для всех остальных».

Губернатор на основании особых полномочий призвала бизнесменов к продолжению соблюдения правил самоизоляции.

Кроме того, 33 салона выявлено в преф. Канагава, и в случае продолжения их деятельности до 11 мая названия предприятий будут преданы гласности.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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