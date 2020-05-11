В Саппоро от коронавируса за день умерло 5 человек, всего в Японии заразилось 70

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В Саппоро на Хоккайдо от коронавируса скончалось 5 человек, это наивысший показатель за предыдущее время, заразилось 9 человек, из них женщина в возрасте 80-89 лет, живущая в учреждении «Барато акасиа хайцу», где групповое заражение охватило уже 74 человек.

В префектуре Канагава 13 новых инфицированных, в преф. Осака – 11, по всей стране – 70, общее количество зарегистрированных случаев заболевания в Японии – 15 805 человек.

В преф. Киото зарегистрировано 0 инфекций. Это впервые с 19 марта в одной из особо указанных префектур, где необходимы специальные меры предосторожности.

(Опубликовано FNN Prime Online 10 мая 2020 г. Оригинал статьи здесь)

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