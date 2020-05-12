Японская компания рассчитывает представить вакцину от коронавируса уже в этом году

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Вакцину от нового коронавируса начнут выпускать уже в 2020 финансовом году.

Японская фармацевтическая компания Shionogi Pharmaceutical Co. в сотрудничестве с Национальным институтом инфекционных заболеваний приступила к разработке вакцины против коронавируса и ожидает, что она будет доступна самое раннее в течение этого финансового года, как сообщили в ходе конференции по финансовой отчётности компании.

Это срочный приоритетный проект, в ходе которого планируется начать клинические испытания к концу года и создать систему, которая позволит обеспечить вакциной 10 миллионов человек.

Обычно производственная система создаётся по результатам клинических испытаний, но для скорейшего предоставления вакцины потребуются беспрецедентные меры.

(Опубликовано FNN Prime Online 11 мая 2020 г. Оригинал статьи здесь)

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