Губернатор Токио призвала при диагностике использовать тесты на антитела и антигены

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Губернатор Токио высказала пожелание, чтобы при диагностике использовались тесты на антитела и антигены. Во время заседания вечером 11 мая она сказала министру по делам восстановления экономики Нисимуре: «Я хотела бы, чтобы и столице шире использовали не только ПЦР-тестирование, но и тестирование на антитела и антигены, используя особенности этих тестов», высказав просьбу о содействии в создании системы такого тестирования.

Тесты на антитела и антигены, показывающие историю инфицирования вирусом, сейчас проводятся правительством с использованием донорской системы Красного Креста.

Тестирование, способное быстро показать наличие заражения, будет одобрено фармацевтической службой 13 мая.

(Опубликовано FNN Prime Online 12 мая 2020 г. Оригинал статьи здесь)

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