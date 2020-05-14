Правительство Японии готовится отменить чрезвычайное положение в 39 префектурах, включая пять из тех, где действует особое предупреждение

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Правительство ведет подготовку к единовременной отмене режима чрезвычайного положения, объявленного в связи с распространением коронавируса нового типа, в 39 префектурах, в том числе части из тех, для которых действует особое предупреждение.

Вместе с тем оно утвердилось в намерении оставить в силе объявленный режим для столичной префектуры Токио, а также для Осаки и Хоккайдо.

Четырнадцатого мая, после того, как завершится заседание совета экспертов, во второй половине дня правительство примет официальное решение о частичной отмене на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.

Наряду с подготовкой к единовременной отмене в 34 префектурах, на которые не распространяется особое предупреждение, правительство готовится рассмотреть вопрос о возможности вместе с этим шагом отменить режим в пяти из 13 префектур с особым предупреждением: Ибараки, Айти, Гифу, Киото и Фукуока.

Для остальных префектур на особом предупреждении правительство взяло курс на сохранение нынешнего режима и после 15 мая, заключив, что «всех необходимых для отмены условий пока нет».

По случаю частичной отмены объявленного чрезвычайного полжения премьер-министр Абэ Синдзо намерен 14 мая провести пресс-конференцию, чтобы объяснить причины этого шага, а также критерии, определяющие действие режима после частичной отмены.

При этом, как стало известно, в качестве критерия отмены режима чрезвычайного положения совет экспертов при правительстве предложил взять за ориентир «число новых случаев заражения за неделю менее 0.5 на 100 тыс. населения».

Чтобы соответствовать этому ориентиру, в Токио, где насчитывается больше всего заразившихся, необходимо, чтобы число инфицированных за неделю составило не более 70 человек, а суточное число должно соответственно не превышать 10 человек.

Вместе с тем в качестве индикатора тенденции к сокращению количества новых заражений как предварительное условие предполагается сравнивать число заразившихся за семь дней вплоть до предыдущего с количеством новых случаев заражения за предшествовавший семидневный период.

(Опубликовано FNN Prime Online 13 мая 2020 г. Оригинал статьи здесь)

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