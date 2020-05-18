Коронавирус может передаваться от кошки к кошке: владельцев призывают к осторожности

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По данным исследований, в том числе Института медицины Токийского университета, новый коронавирус способен распространяться среди кошек. При подсаживании в клетку к заражённой вирусом кошке другой кошки, через несколько дней она тоже обнаруживает признаки инфекции. У кошек явные синдромы не наблюдаются, но предполагают возможность обострения симптомов имевшихся заболеваний после инфицирования.

Профессор института Каваока Ёсихиро, руководитель этого исследования, призывает заразившихся новым коронавирусом воздерживаться от контактов с домашними любимцами, в том числе и из соображений сохранения здоровья кошек.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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