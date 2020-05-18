Пляжная зона в г. Тигасаки возле Токио отменила открытие пляжного сезона в этом году из-за коронавируса

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Администрация города Тигасаки преф. Канагава отменила открытие пляжного сезона летом 2020 года.

Такое решение было принято для предотвращения рапространения нового коронавируса в пляжной зоне «Садзан бити» – популярного пляжа, который ежегодно посещает более 100 000 человек. Это решение может повлиять и на открытие других морских купальных зон региона Сёнан, где расположен пляж.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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