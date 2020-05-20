В Японии за день выявлено 27 новых случаев инфекции, в Токио – 5
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
19 мая в Японии выявлено 27 новых случаев инфекции, 5 человек умерло. В Токио зафиксировано 5 новых случаев заражения, у троих путь заражения неизвестен. Менее 10 случаев заражения в Токио было в последний раз 17 мая. Трое инфицированных умерло в Токио.
В префектуре Канагава – 8 новых случаев инфекции, трое из них – медицинский работник и пациенты больницы Медицинского университета св. Марианны в Йокогаме.
В преф. Осака – три новых случая, из которых два были выявлены ещё в апреле, но не вошли в информационные сводки.
Три человека заразились в преф. Итикава, вначале результат тестов был отрицательным, однако после повторного теста по указанию центральных властей для мер против группового заражения результат оказался позитивным.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии