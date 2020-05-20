В Японии за день выявлено 27 новых случаев инфекции, в Токио – 5

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19 мая в Японии выявлено 27 новых случаев инфекции, 5 человек умерло. В Токио зафиксировано 5 новых случаев заражения, у троих путь заражения неизвестен. Менее 10 случаев заражения в Токио было в последний раз 17 мая. Трое инфицированных умерло в Токио.

В префектуре Канагава – 8 новых случаев инфекции, трое из них – медицинский работник и пациенты больницы Медицинского университета св. Марианны в Йокогаме.

В преф. Осака – три новых случая, из которых два были выявлены ещё в апреле, но не вошли в информационные сводки.

Три человека заразились в преф. Итикава, вначале результат тестов был отрицательным, однако после повторного теста по указанию центральных властей для мер против группового заражения результат оказался позитивным.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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