В Японии нуждающимся студентам, в том числе иностранцам, а также аспирантам выплатят до 200 000 йен

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19 мая на заседании кабинета министров в Японии принято решение выплатить до 200 000 йен студентам и аспирантам, которые испытывают финансовые затруднения из-за пандемии нового коронавируса.

Министр образования Хагиуда Коити сказал: «Крайне важно, чтобы из-за влияния нынешнего нового коронавируса студенты не отказывались от своих планов по продолжению образования и получению степеней».

Деньги могут получить около 430 000 студентов государственных, муниципальных и частных университетов, в том числе иностранные студенты. Домохозяйства, освобождённые от муниципального налога, могут получить 200 000 йен, другие – 100 000.

Из-за снижения доходов и уменьшения возможностей подзаработать на временных работах некоторые студенты пересматривают свои планы, в связи с чем правительство намерено потратить около 53 млрд йен из резервных запасов на экстренную помощь.

Студенческая организация, которая борется за всеобщее снижение платы за обучение, на экстренном заседании отметила, что поддержка студентов достигла большого прогресса, но ещё не в достаточной мере, и они будут продолжать требовать поддержки в дальнейшем.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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