В Японии обсуждается вопрос об отмене связанного с коронавирусом чрезвычайного положения: будет ли оно отменено в Токио?
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21 мая правительство обсудит вопрос об отмене чрезвычайного положения, пока ещё действующего в восьми из 47 префектур страны. В отношении трёх префектур в регионе Кинки – Осака, Киото и Хёго – правительство определило курс на отмену чрезвычайного положения. Журналист Ямада Исаму сообщает из пресс-центра парламента, что источник в правительстве утром 20 мая сказал – если не отменить чрезвычайный режим в трёх префектурах, то невозможно его отменить и в других местах, и правительство настроено 21 мая принять решение об отмене. Что касается Токио, Хоккайдо и Канагавы, то там не достигнут минимальный стандартный уровень заражений, и отмена режима чрезвычайного положения может быть отложена на более поздний срок, хотя есть вероятность того, что 21 мая всё-таки будет принято решение об отмене режима в Токио, как сообщают высокопоставленные чиновники.
С другой стороны, в префектурах Тиба и Сайтама критерии достигнуты, но режим действует из-за того, что они примыкают к Токио, поэтому обсуждается возможность отмены режима одновременно с Токио.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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