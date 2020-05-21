Правительство отменит чрезвычайное положение в трёх префектурах, его продлят в Токио, примыкающих префектурах и на Хоккайдо
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Правительство пришло к выводу о возможности отмены чрезвычайного положения в трёх префектурах региона Кансай и продлении его в Токио и трёх примыкающих префектурах.
21 мая состоится собрание консультативного совета. В восьми префектурах страны действует режим чрезвычайного положения с крайним сроком до 31 мая. Ввиду снижения количества инфекций правительство считает возможным отменить его 21 мая в трёх префектурах региона Кансай – Осака, Киото и Хёго.
Однако в Токио, на Хоккайдо и в Канагаве минимальный уровень инфекций ещё не достигнут. Префектуры Тиба и Сайтама соответствуют условиям отмены чрезвычайного положения, но ввиду их близости к Токио сочли целесообразным отменить режим одновременно с Токио. Тщательно рассмотрев динамику изменения количества инфицированных и характеристики медицинской системы, ночью 20 мая сделан вывод о продлении чрезвычайного положения в Токио, трёх примыкающих префектурах и на Хоккайдо. После собрания консультативного совета 21 мая решение будет принято официально в правительственном штабе реагирования.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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