В Японии председатель правительственного консультативного совета призывает к осторожности: вторая волна инфекций может начаться ещё до прихода зимы

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Председатель правительственного консультативного совета Оми Сигэру выступил в бюджетном комитете парламента как консультант и призвал к осторожности в связи с вероятностью второй волны заражений.

Он сказал: «(Даже после отмены чрезвычайного положения во всей стране) стоит предполагать, что продолжаются невидимые инфекции. С большой вероятностью можно предполагать, что новая волна инфекций начнётся ещё до прихода зимы».

Председатель консультативного совета Оми Сигэру указал, что после введения чрезвычайного положения и до настоящего времени распространение инфекции «близится к завершению». При этом он говорит, что даже при нулевом количестве вновь выявленных инфицированных стоит считать, что незамеченные инфекции продолжаются, и призвал последовательно применять меры защиты, такие как сохранение социальной дистанции и использование масок.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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