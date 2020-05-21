В Японии председатель правительственного консультативного совета призывает к осторожности: вторая волна инфекций может начаться ещё до прихода зимы
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Председатель правительственного консультативного совета Оми Сигэру выступил в бюджетном комитете парламента как консультант и призвал к осторожности в связи с вероятностью второй волны заражений.
Он сказал: «(Даже после отмены чрезвычайного положения во всей стране) стоит предполагать, что продолжаются невидимые инфекции. С большой вероятностью можно предполагать, что новая волна инфекций начнётся ещё до прихода зимы».
Председатель консультативного совета Оми Сигэру указал, что после введения чрезвычайного положения и до настоящего времени распространение инфекции «близится к завершению». При этом он говорит, что даже при нулевом количестве вновь выявленных инфицированных стоит считать, что незамеченные инфекции продолжаются, и призвал последовательно применять меры защиты, такие как сохранение социальной дистанции и использование масок.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- В Японии обсуждается вопрос об отмене связанного с коронавирусом чрезвычайного положения: будет ли оно отменено в Токио?
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии