В заколоченном святилище нашли деревянную статую Тоётоми Хидэёси

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В Осаке в святилище Омия, история которого насчитывает около 800 лет, обнаружена деревянная статуя Тоётоми Хидэёси. Она изготовлена из кипариса (хиноки), её высота составляет 81,9 см. По словам представителей г. Осака, это самая большая известная деревянная статуя Хидэёси, и изготовлена, вероятно, в период Эдо (1603-1868).

Священнослужитель святилища Омия Хиросэ Сатору говорит, что когда он открыл заколоченное святилище, его поразил величественный вид Хидэёси, который, казалось, глядит прямо на него.

Специалисты отмечают, что краска со статуи удалена и отсутствует церемониальный головной убор. При этом, похоже, поклонение Хидэёси продолжалось даже в те времена, когда оно было под запретом.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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