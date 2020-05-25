Правительство рассматривает вопрос об отмене чрезвычайного положения в Токио и пяти других префектурах
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Правительство планирует совещание с консультационным комитетом по чрезвычайным ситуациям 25 мая по вопросу отмены чрезвычайного положения в Токио, трёх примыкающих префектурах и на Хоккайдо.
Ожидается, что режим чрезвычайного положения будет отменён ещё до конца мая.
Министр по делам восстановления экономики Нисимура сказал, что для отмены чрезвычайного положения в пяти префектурах – региона столицы и на Хоккайдо – решено провести совещание с консультационным комитетом о вопросах основной политики мер предотвращения инфекции с 9:30 25 мая.
Премьер-министр Абэ, министр здравоохранения и социального обеспечения Като, министр восстановления экономики Нисимура и другие 24 мая решили отменить режим чрезвычайного положения, действующий в четырёх столичных регионах и на Хоккайдо.
В случае одобрения плана в ходе совещания с консультационным комитетом утром 25 мая официальное решение будет принято в правительственном штабе реагирования вечером.
Решение об отмене чрезвычайного положения было намечено после всестороннего обсуждения снижения числа инфицированных и медицинской системы несмотря на то, что пока некоторые префектуры и не соответствуют стандарту отмены.
Нисимура сказал, что количество новых инфекций имеет «устойчивую тенденцию к снижению».
Таким образом, объявленное 7 апреля чрезвычайное положение будет отменено по всей стране.
Премьер-министр Абэ Синдзо с 18:00 проведёт пресс-конференцию и разъяснит причины, обстоятельства такого решения и дальнейшие действия.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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