Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
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В Японии переходный период после отмены чрезвычайного положения продлится примерно два месяца до конца июля, за это время социальная и экономическая активность будет постепенно повышаться.
Правительство пересмотрело базовые направления политики и сообщило губернаторам каждой префектуры о мерах реагирования в ходе переходного периода.
Переходный период будет длиться примерно два месяца, с 25 мая по 31 июля, и уровень социально-экономической активности будет постепенно повышаться при постоянном наблюдении за масштабами инфекции.
Снятие самоизоляции, ограничений на проведение мероприятий и использование учреждений будет проводиться поэтапно в течение трёх трёхнедельных периодов, начинающихся с 1 июня, 19 июня и 10 июля.
О действиях после 1 августа решение будет принято и объявлено позднее.
Как будет проходить смягчение мер борьбы с вирусом?
До конца мая людей призывают не перемещаться без срочной необходимости.
С 1 по 18 июня следует соблюдать осторожность при перемещении между регионом Токио (включая преф. Канагава, Тиба и Сайтама) и Хоккайдо и прочими регионами.
Что будет с туризмом?
После отмены чрезвычайного положения поездки в пределах префектур будут постепенно возобновляться. Поездки между префектурами планируется постепенно возобновлять с 19 июня.
Что касается популярных мероприятий, то обязательным условием является соблюдение необходимых мер по предотвращению инфекции. Кроме того, рекомендуется сократить количество участников наполовину и соблюдать ограничение на число присутствующих на мероприятии людей.
Крупномасштабные мероприятия, связанные с перемещением людей в масштабах всей страны, таких как профессиональный бейсбол, то они с 19 июня будут проводиться без зрителей.
В зависимости от ситуации с инфекцией рассматривается возможность снятия всех ограничений с начала августа.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 26 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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