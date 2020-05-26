В Японии выявлено 21 инфицированных: 8 в Токио, 3 на Хоккайдо

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25 мая в Токио, где было отменено чрезвычайное положение, было выявлено 8 новых инфицированных среди тесно контактировавших с заразившимися, по всей стране – 21 человек.

Восемь заражённых людей в Токио умерли.

В преф. Канагава, примыкающей к Токио, выявлен 1 инфицированный, это самая низкая цифра с момента объявления чрезвычайного положения.

На Хоккайдо, где, как и в Токио, было отменено чрезвычайное положение, заразилось три человека, в том числе работник префектуры в возрасте 30-39 лет.

В Фукуоке (Китакюсю) выявлено 6 инфицированных, двое – без сознания и с другими тяжёлыми симптомами.

По всей стране выявлено 21 новых случая инфекции, 13 человек умерло.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 26 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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