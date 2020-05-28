Лидеры Японии и ЕС обсуждают создание «патентного пула» для борьбы с коронавирусом
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Поздно вечером 26 мая премьер-министр Японии Абэ Синдзо в ходе телеконференции с высшим руководством Европейского Союза выступил с разъяснениями предложения об учреждении фонда патентов – «патентного пула» для управления патентными правами в рамках международной работы, направленной на распространение лекарственных препаратов и вакцин и в развивающихся странах.
Лидеры Японии и ЕС подтвердили, что международное сотрудничество является незаменимым условием для победы над коронавирусом и уверенного восстановления экономики.
Стороны также договорились взаимодействовать в целях успеха саммита «Большой семерки», возможность проведения которого в июне в США рассматривается в данный момент.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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