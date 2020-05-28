Cвыше 31 трлн йен на борьбу с коронавирусом и другие меры: кабинет министров Японии утвердил проект второго допбюджета

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Вслед за первым дополнительным бюджетом на текущий финансовый год, вступившим в силу 30 апреля, решением кабинета министров правительство утвердило проект второго дополнительного бюджета, суммарная величина статей общего счета которого составляет 31 трлн 911 млрд 400 млн йен, тем самым предусмотрев дополнительное финансирование мер борьбы с коронавирусом нового типа

Расходная часть предусматривает, помимо выделения 451 млрд 900 млн йен на увеличение «субсидий в связи с коррекцией уровня занятости», 2 трлн 24 млрд 200 млн йен на введение «выплаты пособий по оплате аренды жилья», увеличение на 2 трлн йен «экстренных дотаций на поддержку жизнедеятельности регионов», наращивание на 1 трлн 940 млрд йен «выплат на поддержание бизнеса», а также резерв величиной в 10 трлн йен на реализацию долгосрочных стратегических целей.

В свою очередь доходная часть предусматривает дополнительный выпуск госзаймов на покрытие бюджетного дефицита и других заимствований на 31 трлн йен.

Размах пакета мер экономического стимулирования в 117 трлн йен в совокупности с первым дополнительным бюджетом достигает 233 трлн йен.

С учетом 160 трлн йен, предусмотренных основным бюджетом, это являет новый рекорд, превосходящий показатели 2011 финансового года, когда произошло Великое восточно-японское землетрясение.

«Мы должны защитить японскую экономику (от кризиса), и я заявляю, что если мы не мобилизуем финансы со всей смелостью, не восстановим экономику и не добьемся её активизации, то и на оздоровление финансов рассчитывать не придётся. Мы должны преисполниться решимости не допустить безработицу и банкротства», – отметил министр финансов Асо Таро.

Величина государственных заимствований в 90 трлн йен также достигла исторически рекордного уровня, сильно превысив размах мер, принятых в 2009 финансовом году для преодоления финансового шока, спровоцированного крахом банка Lehman Brothers.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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