15 выявленных инфицированных в Токио: третий день этот показатель выше 10

Новости

Через три дня после отмены чрезвычайного положения в Токио число заражённых людей достигло двузначных цифр и такие показатели сохранялись в течение трёх дней подряд, что вызывает опасения о возможности групповых (кластерных) заражений.

В Фукуоке и городе Китакюсю растёт беспокойство по поводу второй волны инфекций, за 5 дней выявлено заражение у 22 человек к 27 мая.

В Токио вероятно возникновение первого после отмены чрезвычайного положения кластерного заражения. В центральной больнице Мусасино в г. Коганэй, Токио, инфекция выявлена у трёх медсестёр и других людей после 21 мая. К 17:30 28 июня было подтверждено ещё шесть новых случаев инфекции среди пациентов, всего заразилось 9 человек. Возможно, что больница станет первым кластером в Токио после отмены чрезвычайного положения, есть вероятность внутрибольничной инфекции. Власти Токио обратились к Министерству здравоохранения, труда и социального обеспечения с просьбой направить группу специалистов для принятия мер.

За 28 мая в Токио выявлено 15 новых случаев инфекции, три дня подряд число заражённых людей достигало двузначных показателей.

Как распространяется инфекция сейчас, после отмены чрезвычайного положения?

Из 11 человек, у которых инфекция выявлена 27 мая, многие были заняты в ресторанном и гостиничном бизнесе. Двое – до 20 лет, один – от 20 до 29 лет, трое – от 30 до 39 лет, то есть шестеро – люди моложе 40 лет.

Неизвестно, когда заразились эти шесть человек, но после отмены чрезвычайного положения город определённо оживает.

Люди по-разному отзываются об отмене – кто-то всё ещё боится вируса и опасается второй и третьей волны, а для кого-то это долгожданная возможность наконец-то вернуться к привычному стилю жизни.

Вторая волна инфекции вызывает опасения – в городе Китакюсю 27 мая выявлено 8 новых случаев. Мэр Китакюсю Китахаси Кэндзи выразил озабоченность тем, что если инфекция продолжит распространяться, то новая большая волна затронет и город. В течение 23 дней подряд с 30 апреля в городе не выявляли инфекций, однако после 23 мая заразилось уже 22 человека. В связи с этой ситуацией замок Кокура, который вновь открыли 26 мая, уже через 2 дня был закрыт для посещения снова, а с 28 мая временно закрыты общественные объекты в 43 городах. Обеспокоены владельцы предприятий общественного питания и руководство учреждений по уходу за престарелыми опасается возникновения кластерных заражений среди пожилых людей.

Город Китакюсю попросил центральное правительство направить группу реагирования для расследования и надеется получить наборы для тестирования на антигены, позволяющие быстро выявить заражение. В префектуре Фукуока штаб контрмер начнёт работу 29 мая.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме