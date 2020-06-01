На Сикоку начался период дождей, на Хоккайдо – рекордная для этого времени температура в 32,5 градуса

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31 мая объявили о начале периода дождей (цую) в регионе Сикоку. В то же время на севере страны, на Хоккайдо, было не по сезону жарко и в 31 регионе несколько дней стояла совершенно летняя погода.

31 мая с приближением фронта сезонных дождей в западной части Японии шли дожди.

На Сикоку на следующей неделе ожидается пасмурная и дождливая погода, и Метеорологическое агентство Японии объявило о начале сезона дождей в этом регионе, а на юге Кюсю он начался днём раньше, 30 мая.

Сезон дождей начался на Сикоку на 26 дней раньше по сравнению с прошлым годом, и в мае он начался впервые с 2013 года.

В то же время на Хоккайдо продолжаются ясные дни, и 30 мая в посёлке Асёро зарегистрирована самая высокая температура по стране – 32,5 градусов. В г. Обихиро было 32,2 градуса, и в 31 точке префектуры наблюдалась совершенно летняя погода. Жара на Хоккайдо может продолжиться, в городе Китами 1 июня ожидается жара, поэтому необходимо уделять внимание мерам по предотвращению теплового удара.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 31 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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