В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
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Администрация Токио приступила к реализации второго шага в смягчении ограничений, связанных с коронавирусом. С полуночи 1 июня для широкого круга отраслей промышленности и учреждений ограничения ослаблены.
Призыв столичной администрации о приостановлении работы отменён для автошкол, внеклассных школ (дзюку), театров, кинотеатров, мест собраний и выставочных залов, магазинов видеопроката, продажи билетов, маникюрных салонов, саун, бань суперсэнто, спортивных залов и других заведений в широком спектре отраслей и объектов повседневной жизни. В универмагах и торговых центрах разрешена торговля предметами помимо товаров первой необходимости.
Для ресторанов пока сохраняется ограничение работы до 22 часов.
После отмены чрезвычайного положения администрация Токио решила ослаблять ограничения в три этапа и перешло к первому шагу с 26 мая, а с 1 июня – ко второму.
Далее оно будет следить за ситуацией, чтобы сделать возможным переход к третьему шагу, смягчающему ограничения для караоке, салонов патинко, интернет-кафе, баров и снэк-баров, парков развлечений и т. д., учитывая ситуацию с инфекцией и меры по профилактике, которые принимают учреждения.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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