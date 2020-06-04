В Киото майко выходят на работу после вынужденного перерыва

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В Киото майко, ученицы гейш, являющиеся одним из символов этого старинного города, вновь вышли на работу. Со второй половины дня 1 июня снова можно видеть этих изящных девушек в кимоно с красивыми зонтами, идущих по мощёным брусчаткой улицам города – из-за коронавируса им пришлось отдыхать более полутора месяцев. Однако и во время вынужденного перерыва они готовились к работе – например, шили защитные маски, которые они будут дарить гостям.

18-летняя Фукуэн говорит, что раньше для неё укладка причёски и макияж были частью повседневности, а сейчас она радуется тому, что может делать это снова.

После смягчения ограничений на деятельность японская традиционная культура вновь оживает.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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