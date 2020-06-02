В Токио 2 июня выявлено более 30 инфицированных коронавирусом

Общество

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В Токио выявлено более 30 новых случаев инфекции. 

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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