В Токио 2 июня выявлено более 30 инфицированных коронавирусом
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В Токио выявлено более 30 новых случаев инфекции.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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