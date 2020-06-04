Премьер-министр Японии распорядился пересмотреть величину повышения минимальной оплаты труда: «Главный приоритет – сохранить трудоустройство»

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На состоявшемся 3 июня заседании правительственного Совета по пересмотру социальных гарантий в целях построения общества для всех поколений премьер-министр Абэ Синдзо отдал распоряжение провести пересмотр величины повышения минимальной оплаты труда с учетом суровых условий, в которых находятся малые и средние предприятия.

В последние годы повышение минимальной оплаты труда колеблется на уровне, близком к 3%. Председатель Торгово-промышленной палаты Японии Мимура Акио призвал заморозить повышение, заявив: «Учитывая увеличение увольнений и временного прекращения трудовой занятости, главный приоритет следует отдать сохранению трудоустройства». В ответ председатель Конфедерации профсоюзных объединений Японии Кодзу Рикио призвал продолжить повышение ставки со словами: «Пересмотр может послужить сигналом усилить “страховочную сеть”, обеспечивающую социальную стабильность».

Правительство проводит политику, целью которой является скорейшее достижение по всей стране минимального уровня оплаты труда в 1.000 йен. Премьер-министр заявил: «Мы твердо придерживаемся политики обеспечения справедливости деловых отношений с малыми и средними предприятиями и важности повышения оплаты труда при благоприятном цикле экономического развития. Сейчас, в суровых условиях, когда на экономику и занятость воздействует коронавирус нового типа, самая приоритетная задача для общества и частного сектора – вместе сохранить трудоустройство».

Премьер-министр отдал министру здравоохранения, труда и социального обеспечения Като Кацунобу распоряжение пересмотреть величину повышения оплаты труда с учетом суровых условий, в которых находится руководство малых и средних предприятий.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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