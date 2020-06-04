События вокруг иска о труде в военное время развиваются в направлении продажи имущества компании «Ниппон сэйтэцу»
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Похоже, что в ухудшающихся отношениях между Японией и Южной Кореей уже нынешним летом наступает новый перелом.
Речь идет об активах японской компании «Ниппон сэйтэцу» (Nippon Steel Corporation), в отношении которой южнокорейский Верховный суд вынес вердикт с требованием выплатить компенсацию по иску о событиях, именуемых «принудительным трудом в военное время».
Как стало известно, для того, чтобы уведомить компанию «Ниппон сэйтэцу» о распоряжении об аресте ее имущества, южнокорейский суд прибег к процедуре, предусмотренной на случай невозможности подтвердить получение адресатом официального уведомления.
Благодаря этой процедуре 4 августа будет считаться, что адресат уведомлен об аресте активов, что, в свою очередь, позволит перейти к процедуре обращения имущества «Ниппон сэйтэцу» в наличные деньги.
Правительство Японии требует от правительства Южной Кореи отреагировать на ситуацию, исходя из того, что вердикт южнокорейского Верховного суда нарушает двусторонее соглашение между Японией и Южной Кореей о праве предъявления требований.
Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу 3 июня в телефонной беседе с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва призвал к сдержанности, отметив: «Поскольку обращение имущества в деньги вызовет обострение ситуации, этого необходимо избежать».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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