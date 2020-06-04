В Токио 3 мая выявлено 12 инфицированных: предупреждают об опасности заражения в «ночном городе»

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В Токио 3 июня выявлено 12 новых случаев инфекции, из них 7 человек были связаны с ночной жизнью города. Двое работают в вечерних заведениях, и четверо (мужчины и женщины) посещали такие заведения.

Из 115 заразившихся на протяжении предыдущей недели 36 человек заразились в «ночном городе», и примерно половина из них – в районе Синдзюку.

Общее количество заразившихся в Токио составило 5295 человек.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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