Последствия коронавируса у выздоровевших могут иметь тяжелый характер: нарушения памяти и ПТСР

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Медицинский центр Сайтама при Медицинском университете Дзити расположен в городе Сайтама.

Господина Ямамото (настоящее имя заменено псевдонимом), которому 60 лет, 25 мая перевели в общую палату из палаты интенсивной терапии.

На этой неделе он начал практиковаться в ходьбе.

«То, что он уже настолько бодр – настоящая радость», – замечает один из медработников.

«Месяц назад вопрос был, умру или выживу», – говорит сам Ямамото.

Пациента Ямамото, заразившегося коронавирусом нового типа, доставили в эту больницу 8 апреля.

Поскольку больной находился в бессознательном состоянии, немедленно приступили к лечению методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

У Ямамото уже начинал отказывать целый ряд внутренних органов, но благодаря усердным заботам врачей через месяц он пошел на поправку.

Однако при всей чудесности того, что Ямамото удалось выздороветь, у него стали проявляться тревожащие симптомы.

На слова медперсонала: «Вот это да! Какой вы теперь бодрый! Помните меня?» Ямамото отвечает: «Не припоминаю».

Какой-то период выпал из его памяти.

«Я ведь почти месяц проспал, не так ли?» – замечает Ямамото.

«Я бы не стал так утверждать, – откликается врач, – вы находились под воздействием медикаментов, но не спали постоянно. У вас был делирий (горячка)».

Делирий – одно из расстройств сознания. В то время Ямамото, даже когда глаза его были открыты, находился в состоянии, близком к обмороку.

К счастью, теперь он чувствует себя все лучше и лучше.

Но в некоторых случаях у людей возникают долгосрочные потери, именуемые нарушениями памяти, а также другие последствия – так называемые «остаточные явления».

«Как ни радостно оттого, что кризис миновал и человек выжил, иногда не обходится без последствий», – комментирует заместитель директора центра доктор Сануи, следящий за остаточными явлениями после коронавирусной инфекции, – одним из них является ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – депрессия или появление тревожности».

Как рассказал Сануи, различные симптомы психического отклонения – ПТСР, депрессии и т. п. – проявляются у 25% выписавшихся пациентов.

«Даже если человек говорит, что он совсем ничего не помнит, какие-то следы в голове все равно остаются, – замечает Сануи, – когда человек сталкивается, к примеру, со звуком пи-пи-пи, издаваемым монитором пациента, или чем-нибудь подобным, у него в памяти могут непроизвольно всплывать воспоминания о пережитом, вызывая ПТСР. Именно это и происходит».

Борьба с коронавирусом не заканчивается и после выздоровления.

Еще одно последствие – мышечная слабость.

Ямамото, который весил 80 килограммов, потерял целых 20.

Ноги стали пугающе тонкими, как утверждают, ему потребуется еще три месяца для того, чтобы вернуться к обычной жизни.

«Мне хочется по возможности вернуть себе прежнюю физическую форму, чтобы вы посмотрели, как я работаю. Пусть мне уже и перевалило за 60, но я намерен постараться изо всех сил, надеясь на будущее».

Побывав для подготовки репортажа на месте, где людям оказывают медицинскую помощь, мы выявили в этом деле серьезную задачу.

Пространство отделения интенсивной терапии в больнице поделили на зоны – «чистую» и «коронавирусную», где под коронавирусных больных выделили палату с шестью койками.

Но, как нам рассказали, уже в июне коронавирусная зона будет ликвидирована.

С одной стороны, больница принимает коронавирусных больных в тяжелом состоянии, с другой – у нее возникли сложности с приемом обычных пациентов, и это подавляет больничный менеджмент.

«Поскольку наша основная задача – сделать так, чтобы обычные пациенты могли без всякого беспокойства приходить на осмотр, ложиться на лечение и хирургические операции, с учетом всего этого теперь мы вынуждены в целом ограничить число тех, кого мы принимаем», – пояснил заместитель директора центра Сануи.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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