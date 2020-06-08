В Токио 6 мая выявлено 26 инфицированных, из них 12 – работники хост-клуба в Синдзюку
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В Токио 6 июня выявлено 26 новых случаев инфекции, 12 человек работали в одном и том же хост-клубе, где посетительниц развлекают мужчины.
Из 26 заразившихся в Токио 19 человек – люди в возрасте от 20 до 39 лет. У 10 человек пути заражения неизвестны, 16 человек заразились при тесном контакте с инфицированными, из них 12 работали в одном и то же хост-клубе в Синдзюку. В этом хост-клубе были и другие случаи заражения, и столичная администрация уточняет, началось ли групповое заражение в клубе, или в общежитии, где живут работники.
Три дня подряд в Токио выявляют более 20 новых случаев заражения, общее количество заразившихся в Токио составило 5369 человек. В столице умерло ещё два человека, общее количество составило 311 человек.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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