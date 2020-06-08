В токийских районах Сэтагая и Сибуя получены сообщения о минировании школ

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Мэру токийского района Сэтагая было отправлено электронное письмо, в котором говорилось, что в этом районе заминирована школа: «Я установил бомбу, которая взорвётся в 10:30 8 июня в школе в районе Сэтагая».

Известно, что аналогичное электронное письмо было отправлено и в район Сибуя, сообщается о минировании 30 школ в Сэтагая и Сибуя.

5 июня поступали сообщения о минировании Токийского муниципального университета и главного здания компании «Дэнцу». Столичное управление полиции заявило, что оно предпримет необходимые меры предосторожности.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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