В токийских районах Сэтагая и Сибуя получены сообщения о минировании школ
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Мэру токийского района Сэтагая было отправлено электронное письмо, в котором говорилось, что в этом районе заминирована школа: «Я установил бомбу, которая взорвётся в 10:30 8 июня в школе в районе Сэтагая».
Известно, что аналогичное электронное письмо было отправлено и в район Сибуя, сообщается о минировании 30 школ в Сэтагая и Сибуя.
5 июня поступали сообщения о минировании Токийского муниципального университета и главного здания компании «Дэнцу». Столичное управление полиции заявило, что оно предпримет необходимые меры предосторожности.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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