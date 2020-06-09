Бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций отрицает факт подкупа для сокрытия использования допинга со стороны России
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В коррупционном деле бывшего председателя Международной ассоциации лёгкой атлетики защита отрицает обвинения во взяточничестве.
Ламин Диак (87 лет), бывший президент Международной Ассоциации легкоатлетических федераций, был обвинён в том, что принимал деньги (около 420 миллионов йен в японских йенах, около 4 млн долларов) в обмен на сокрытие систематического допинга со стороны России.
8 июня в суде Парижа началось судебное заседание, и содержание обвинительного заключения было подтверждено.
Защита Диака утверждает, что переводы крупных сумм денег на счёт не обязательно являются взяткой.
Его сын, Папа Массата Диак, вместе с Диаком подозревается во взяточничестве в связи с приглашениями на Олимпиаду в Токио, и местная прокуратура официально преследует бывшего председателя японского Олимпийского комитета Такэда Цунэкадзу.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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