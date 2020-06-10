За первую неделю июня в Японии госпитализировано 1194 человека с тепловым ударом

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В 2020 году впервые опубликована сводка о пострадавших от теплового удара.

По данным Бюро пожарной охраны Министерства внутренних дел и коммуникаций, с 1 по 7 июня в Японии госпитализировано с тепловым ударом 1194 человека, двое человек в префектурах Ямагата и Фукусима умерли.

Среди пострадавших – 699 пожилых людей (старше 65 лет), или около 60% от общего числа.

Наибольшее количество в 77 человек было в префектуре Айти, в Осака 75 человек, и в преф. Сайтама – 72.

Было 19 тяжёлых случаев, требующих госпитализации на 3 недели и более, и 401 случай умеренного заболевания, требующего краткосрочной госпитализации.

10 июня предупреждение о высокой температуре было объявлено ​​в Тохоку, поскольку особенно жарко сейчас в восточной и северной части страны.

Сейчас следует предпринимать меры предосторожности, чтобы не подвергнуться тепловому удару.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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