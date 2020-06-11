11 июня отменят «Токийское оповещение»: столичная администрация стремится ускорить переход к третьему шагу ослабления связанных с коронавирусом ограничений
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Столичная администрация примет решение отменить «Токийское оповещение» (Tokyo alert) 11 июня, если ситуация с инфекцией не ухудшится.
После отмены оповещения рассматривается возможность скорейшего перехода к третьему шагу отмены ограничений, чтобы снять ограничения для бизнеса.
10 июня в Токио было выявлено 18 случаев заражения. Это число остаётся ниже 20 в течение четырёх дней подряд. Выполнено второе требование из трёх для отмены «Токийского оповещения».
По сообщениям источников, если ситуация с инфекцией не ухудшится, то «Токийское оповещение» будет отменено в полночь 12 июня.
Говоря конкретно, вероятность отмены оповещения высока, если за сегодня число новых инфицированных не превысит 23 человека.
Кроме того, если оповещение будет отменено, администрация рассматривает возможность перехода к третьему шагу, который является последним этапом ослабления ограничений.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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