11 июня отменят «Токийское оповещение»: столичная администрация стремится ускорить переход к третьему шагу ослабления связанных с коронавирусом ограничений

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Столичная администрация примет решение отменить «Токийское оповещение» (Tokyo alert) 11 июня, если ситуация с инфекцией не ухудшится.

После отмены оповещения рассматривается возможность скорейшего перехода к третьему шагу отмены ограничений, чтобы снять ограничения для бизнеса.

10 июня в Токио было выявлено 18 случаев заражения. Это число остаётся ниже 20 в течение четырёх дней подряд. Выполнено второе требование из трёх для отмены «Токийского оповещения».

По сообщениям источников, если ситуация с инфекцией не ухудшится, то «Токийское оповещение» будет отменено в полночь 12 июня.

Говоря конкретно, вероятность отмены оповещения высока, если за сегодня число новых инфицированных не превысит 23 человека.

Кроме того, если оповещение будет отменено, администрация рассматривает возможность перехода к третьему шагу, который является последним этапом ослабления ограничений.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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