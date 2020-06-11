В преф. Тиба из зоопарка сбежало около 70 обезьян

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Из зоопарка через дыру в проволочном ограждении сбежало около 70 обезьян.

Около 7 часов утра 10 июня в зоопарке Такатояма в г. Фуццу преф. Тиба обнаружили дыру в ограждении вольера, около 70 японских макак сбежало.

Полиция начала расследование по делу об имущественном ущербе.

В этом зоопарке ограда была повреждена во время тайфуна в сентябре 2019 года, обезьяны сбежали, но их отловили и содержали во временном вольере.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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