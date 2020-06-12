Самоубийство старшеклассника в Токио: обнаружен пистолет и десятки патронов
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Десятки патронов и пистолет были найдены в доме старшеклассника, который, вероятно, совершил самоубийство при помощи пистолета в г. Хатиодзи столичного округа.
Старшеклассник (15 лет), вероятно, покончил жизнь самоубийством при помощи револьвера у себя дома в Хатиодзи 8 июня.
Работники столичного управления полиции обнаружили в его комнате десятки патронов, а в другой комнате – три кобуры, масло и щётки, вероятно, предназначавшиеся для обслуживания пистолета.
Столичное полицейское управление изучает пути приобретения оружия, изучая сотовый телефон мальчика.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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