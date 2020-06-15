В Токио 15 июня выявлено 47 новых случая заражения, 32 из них связаны с «ночной жизнью» города
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В Токио выявлено 47 новых инфицированных. 32 из них, включая 18 работников одного хост-клуба, где посетителей развлекают мужчины, связаны с «ночной жизнью» города.
В связи с тем, что в этом клубе уже были случаи заражения, в соответствии с запросом администрации района Синдзюку была произведена проверка всех работников, выявлено 18 инфицированных, у большинства из которых не наблюдались симптомы болезни.
Губернатор Токио Коикэ Юрико выразила удовлетворение результатами тщательной проверки, отметив, что они значительно отличаются от тех, которые получали ранее.
Другие связанные с «ночной жизнью» 14 инфицированных – посетители и работники предприятий общественного питания, в основном в районе Синдзюку.
За неделю до 14 июня выявлено 161 случай инфекции, и около 40% из них связаны с «ночной жизнью» Токио.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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