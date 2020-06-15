В аэропортах Японии выявили 14 инфицированных, ни у кого не наблюдались симптомы
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В Японии у 14 въехавших в страну человек выявлена инфекция нового коронавируса. Инфекция выявлена в ходе обязательной проверки у 13 человек в аэропорту Нарита и у одного в Кансайском международном аэропорту. У всех не наблюдалось симптомов, 10 человек имели иностранное гражданство. Из них 12 человек в возрасте от менее 10 до 69 лет посещали Пакистан, Филиппины и другие страны.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии