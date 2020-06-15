В аэропортах Японии выявили 14 инфицированных, ни у кого не наблюдались симптомы

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В Японии у 14 въехавших в страну человек выявлена инфекция нового коронавируса. Инфекция выявлена в ходе обязательной проверки у 13 человек в аэропорту Нарита и у одного в Кансайском международном аэропорту. У всех не наблюдалось симптомов, 10 человек имели иностранное гражданство. Из них 12 человек в возрасте от менее 10 до 69 лет посещали Пакистан, Филиппины и другие страны.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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