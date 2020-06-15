В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
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15 июня в регионе Канто-Косин, где расположена столица Японии, ожидается жара. С 14 июня температура местами может подняться примерно на 10 градусов, в связи с чем предупреждают о необходимости мер против теплового удара. Около 10 часов утра 15 июня в районе Сибуя в Токио температура повысилась, при этом множество людей носят маски. К 11 часам температура в центре Токио повысилась до 30 градусов, в преф. Сайтама и г. Кумагая – до 32,8 градусов.
Температура будет повышаться и в дальнейшем, в Канто лето 2020 года будет, вероятно, самым жарким.
Ожидаемая максимальная температура в Токио – 33 градуса, в преф. Сайтама и городах Кумагая и Маэбаси – 35 градусов, во многих местах она повысится на 10 градусов по сравнению с 14 июня, и возможно резкое повышение температуры, что повышает риск теплового удара.
В городах Сидзуока, Яманаси и Кофу температура поднимется до 35 градусов, это будет первый случай экстремальной жары в этих местах в 2020 году.
Из-за чрезмерной жары рекомендуется принимать меры против теплового удара – например, отойти от людей на безопасное расстояние в 2 метра и более и снять маску.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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