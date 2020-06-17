Остановка реализации плана размещения наземной ПРО Aegis Ashore: ЛДП против решения министра обороны

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На следующее утро после того, как министр обороны Японии Коно Таро объявил об остановке реализации плана размещения системы противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore, это решение получило благосклонную оценку со стороны оппозиции, в то время как представители Либерально-демократической партии выступают с критикой.

Пятнадцатого июня министр обороны объявил об остановке процесса размещения системы противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути. Он объяснил это тем, что исправление обнаруженной технической проблемы, связанной с ускорителями ракет-перехватчиков, потребует финансовых затрат и времени. Об этом Коно рассказал журналистам в министерстве обороны.

По словам Коно, 12 июня он разъяснил свой курс на остановку плана размещения премьер-министру Абэ Синдзо и заручился его пониманием. В ближайшее время он намерен доложить о принятом решении Совету национальной безопасности и обсудить дальнейшие действия. Публичное объявление министром обороны столь важного политического решения до проведения заседания Совета представляет собой исключительный случай.

Введение в действие наземной системы Aegis в качестве ответной меры на угрозу северокорейских баллистических ракет было одобрено решением Кабинета министров с учетом обсуждений в Совете безопасности в декабре 2017 года. По словам министра обороны, пока что задачи противоракетной обороны будут выполнять эсминцы, оснащенные корабельной системой Aegis. Однако введение системы Aegis наземного базирования ставило целью облегчить нагрузку на эти корабли, что порождает вопросы о том, каким образом это решение согласуется с объяснениями, которые правительство выдвигало до настоящего времени.

До сих пор Министерство обороны объясняло местному населению свои планы разместить ракеты-перехватчики на тренировочной базе Сухопутных сил самообороны «Муцуми» в префектуре Ямагути, утверждая, что ускорителям этих противоракет «будет определенно обеспечено падение на территорию базы». Однако в начале текущего года в ходе обсуждений с американской стороной выяснилось, что для ограничения зоны падения потребуется внести доработки не только в программное обеспечение, но и в аппаратные средства. Получив в начале июня доклад с предположением о том, что на разработку обновленной ракеты-перехватчика потребуется еще более десяти лет, а также расходы в сотни миллиардов йен, министр Коно решил, что это нерационально.

Комментируя внезапную смену направления в оборонной политике, в руководстве японского оборонного ведомства говорят о «твердой решимости Коно, который озабочен резким удорожанием оборудования».

«До сих пор это понимали, но продолжали, будучи не в силах остановиться. Полагаю, министр Коно стал тем, кто решился вырваться», – заметил депутат Палаты представителей Тэрада Манабу, представитель оппозиционной парламентской фракции.

«Разумеется, есть полемика о невозвращаемых затратах, и пусть в то или иное время принимались определенные решения, необходимо прекратить ошибаться, исходя из решений того времени», – заявил министр обороны.

«Я считаю нынешнее решение смелым шагом», – отметил Тэрада как представитель оппозиции.

Ссылаясь на то, что может потребоваться свыше 200 млрд йен и более десяти лет для того, чтобы ускорители противоракет не падали на частные земельные участки, министр обороны подчеркнул, что он «не может назвать рациональным решением» продолжение следования плану.

Между тем на совете по вопросам национальной обороны Либерально-демократической партии решение вызвало шквал критики, в том числе в связи с тем, что оно прозвучало «как гром среди ясного неба».

«Неужели до сих пор в Министерстве обороны о нашей политике говорили неправду? В отсутствие объяснений согласиться с этим решительно невозможно», – заявил бывший министр обороны Онодэра Ицунори.

Нынешнее решение ставит перед правительством массу задач, в числе которых вопрос выплаты Соединенным Штатам неустойки по контракту величиной свыше 178 млрд 700 млн йен, а также необходимость предложить альтернативу для защиты Японии от северокорейских ракет.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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