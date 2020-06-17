В Японии у семи человек проводят проверку в связи с незаконной продажей удобрений

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Токийское управление полиции затребовало документы у семи человек по подозрению в продаже удобрений через торговые приложения для смартфона.

Трое мужчин в возрасте 37 лет из префектуры Гумма подозреваются в том числе в том, что примерно с января 2019 года, сжигая дрова, они производили растительный пепел, продавая 360 граммов за 690 йен через приложение.

Ещё четверо подозреваются в том, что они продавали излишки приобретённых удобрений малыми партиями без разрешения.

В ходе расследования 37-летний мужчина признался, что он «зарабатывал карманные деньги».

При производстве удобрений в них могут оставаться опасные вещества, которые могут нанести вред здоровью, поэтому для их производства и продажи необходимо уведомить местную администрацию.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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