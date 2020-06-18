В главных офисах министерств Японии намерены расширять применение удалённой работы и после коронавируса

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Правительство утвердило политику использования новых стилей работы, таких как расширение удалённой работы, в министерствах страны и после коронавируса.

С июля по сентябрь правительство требует определить по меньшей мере один месяц как «месяц продвижения и укрепления реформ рабочего режима», каждое министерство должно приложить серьёзные усилия, такие как продвижение удалённой работы путём перевода документов в электронную форму, отмены печатей и представления документов.

Правительство, видя прогресс в расширении удалённой работы в условиях борьбы с распространением коронавируса, намерено переключить министерства на новый стиль работы и после кризиса, создав систему, позволяющую сотрудникам продолжать работу даже в случае чрезвычайной ситуации.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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