В Японии в небе над префектурами Фукусима и Мияги видели загадочный объект

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В небе над префектурой Фукусима утром 17 июня был замечен загадочный объект, из-за чего полиция подняла вертолёт.

С вертолёта увидели, что объект находился на высоте более 3000 метров, под ним подвешена крестообразная конструкция.

Объект видели многие люди, один водитель такси наблюдал за белой сферой в бинокль.

Сообщения о появлении объекта поступали также из префектур Мияги и Ямагата.

Загадочную белую сферу можно было видеть от здания мэрии города Натори.

Объект напоминает радиозонд, устройство метеорологического наблюдения, которое регистрирует температуру и т. п., но Метеорологическое агентство Японии заявило, что Институт климата не запускал подобные устройства, и что конструкций типа белой крестообразной, подвешенной к объекту, у агентства нет.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии также сказало, что не было никаких уведомлений о запусках объектов, таких как воздушные шары.

Полиция префектуры Мияги для проверки подняла вертолёт. Происхождение объекта продолжает оставаться загадкой.

(Опубликовано на FNN Prime Online 18 июня, оригинал новости можно увидеть здесь)

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