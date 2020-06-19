В Токио 18 июня выявлен 41 новый случай заражения

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В Токио выявлено за 18 июня выявлен 41 новый случай заражения, у 22 человек пути заражения неизвестны. Из контактировавших с ранее заражёнными 6 человек связаны с «ночной жизнью» города, а среди тех, у кого неизвестны пути заражения, у четверых прослеживаются такие связи.

В последний раз количество выявленных заражений превышало 40 три дня назад, однако в данном случае результаты получены не за счёт массовых проверок групповых заражений в хост-клубах и других учреждениях.

Кроме того, в Кабукитё и других развлекательных районах Синдзюку проведен обмен мнениями управляющих развлекательными заведениями – хост-клубами, кабаре-клубами (кябакура) и т. п., в ходе которого задавали вопросы, предлагают ли посетителям антисептические средства и каким образом выясняют, соблюдает ли конкретное заведение меры по борьбе с распространением инфекционных заболеваний. Принято решение впоследствии рекомендовать таким заведениям меры по борьбе с инфекцией, создав руководство по управлению предприятиями общественного питания в Синдзюку.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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