В Японии полностью снимают ограничения на передвижение по стране и ослабляют правила работы концертных залов и ресторанов
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С 19 июня полностью снимаются ограничения на передвижение между префектурами Японии.
Премьер-министр Абэ Синдзо заявил: «Мы поднимаем общественную и экономическую активность на новый уровень. Говоря конкретно, полностью снимаются ограничения на передвижение между префектурами, включая некоторые районы столичного округа и Хоккайдо».
18 июня правительственный Штаб по борьбе с инфекцией решил в соответствии с планом снять ограничения с 19 июня.
Для массовых мероприятий верхний предел поднят до 1000 человек, в половину или менее вместимости площадки, при проведении на открытом воздухе должно быть обеспечено безопасное расстояние между посетителями.
В отношении ночных клубов и «предприятий общественного питания с сопутствующими развлечениями» запрос на приостановку деятельности снимается при условии соблюдения руководящих принципов по борьбе с инфекцией.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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