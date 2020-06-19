В Японии полностью снимают ограничения на передвижение по стране и ослабляют правила работы концертных залов и ресторанов

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С 19 июня полностью снимаются ограничения на передвижение между префектурами Японии.

Премьер-министр Абэ Синдзо заявил: «Мы поднимаем общественную и экономическую активность на новый уровень. Говоря конкретно, полностью снимаются ограничения на передвижение между префектурами, включая некоторые районы столичного округа и Хоккайдо».

18 июня правительственный Штаб по борьбе с инфекцией решил в соответствии с планом снять ограничения с 19 июня.

Для массовых мероприятий верхний предел поднят до 1000 человек, в половину или менее вместимости площадки, при проведении на открытом воздухе должно быть обеспечено безопасное расстояние между посетителями.

В отношении ночных клубов и «предприятий общественного питания с сопутствующими развлечениями» запрос на приостановку деятельности снимается при условии соблюдения руководящих принципов по борьбе с инфекцией.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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