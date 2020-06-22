В Японии более 30% работающих работали удалённо: министр экономики указывает на проблемы перехода к цифровым способам организации труда
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Выяснилось, что в условиях распространения нового коронавируса более 30% работающих работали удалённо, при этом выявились проблемы с переходом на электронные формы организации труда.
Нисимура Ясутоси, министр по оживлению экономики, сказал, что, как показывают данные, у страны появился шанс на быструю оптимизацию рабочего режима и перехода к цифровым формам работы.
Согласно данным опроса, проводившегося по всей стране с конца мая по июнь и охватившего около 10 000 человек, удалённо работали 34,6% работников в целом по стране и 55,5% в 23-х специальных районах Токио.
При этом среди задач, связанных с удалённой работой, указывали «Улучшение способов проведения совещаний внутри компании и определения мнений» (44,2%), «Перевод документации в электронную форму, переход на делопроизводство без бумаги» (42,3%), «Улучшение доступа к внутренней сети компании» (37%).
Министр Нисимура назвал внедрение электронных технологий в масштабах всего общества приоритетной задачей.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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