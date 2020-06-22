1,72 миллиона скачиваний в день: в Японии всё больше людей используют приложение для определения вероятности контактов с потенциальными носителями коронавируса
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Приложение COCOA, которое сообщает о вероятности контакта с инфицированными коронавирусом, с 15:00 19 июня до 17:00 20 июня скачивалось около 1,72 млн раз.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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