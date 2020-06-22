В Токио возле одной из станций обнаружили птенца пустельги
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21 июня около 13:00 в Токио возле входа в магазин моды «Тёфу паруко» перед станцией Тёфу появился необычный посетитель – пустельга (хищная птица, родственная соколам) около 15 сантиметров длиной. Прохожие останавливались посмотреть и вызвали полицию. Одна девушка была удивлена тем, что это не сова – птица была похожа на сову, но оказалось, что это не так. Птица не могла летать – возможно, из-за травмы, и полицейские унесли её в полицейский участок (кобан).
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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